04.11.2022 16:38 Дмитро Колонєй

Пошук свідків ДТП: на харківському проспекті збили чоловіка

Харківські поліцейські розслудють аварію.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 27 жовтня 2022 року близько 13:40 в районі будинку № 28-А по проспекту Героїв Харкова 53-річний водій на ВАЗ-21104 збив на 40-річного пішохода.

Чоловік перебігав дорогу в невстановленому для цього місці. Пішохід був травмований.

На даний час проводиться досудове розслідування кримінальнї справи відкритої за фактом ДТП.

Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просять звертатися за телефоном: 099-703-19-80 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків,вул. Маяковського, 22, до капітана поліції Ростислава Юрійовича Тарасова