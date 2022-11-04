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04.11.2022  16:38   Дмитро Колонєй

Пошук свідків ДТП: на харківському проспекті збили чоловіка

Харківські поліцейські розслудють аварію.

Пошук свідків ДТП: на харківському проспекті збили чоловіка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 27 жовтня 2022 року близько 13:40 в районі будинку № 28-А по проспекту Героїв Харкова 53-річний водій на ВАЗ-21104 збив на 40-річного пішохода.
 
Чоловік перебігав дорогу в невстановленому для цього місці. Пішохід був травмований.
 
На даний час проводиться досудове розслідування кримінальнї справи відкритої за фактом ДТП. 
 
  • Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просять звертатися за телефоном: 099-703-19-80 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків,вул. Маяковського, 22, до капітана поліції Ростислава Юрійовича Тарасова
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  дтп, розыск очевидцев, харьков
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