25.10.2022 18:20 Дмитро Колонєй

Низкий поклон от всех харьковчан за ваш героизм и ежедневный подвиг - Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов вручив нагороди військовослужбовцям загону Сил спеціальних операцій «Азов Харків».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов вручив нагороди військовослужбовцям загону Сил спеціальних операцій «Азов Харків».

Військових нагородили почесними грамотами виконкому міської ради з нагоди Дня захисника та захисниць України за сумлінне виконання службових обов’язків, мужність, відвагу та самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності країни.

«Вы были на фронте, поэтому мы поздравляем вас позже. Низкий поклон от всех харьковчан за ваш героизм и ежедневный подвиг. «Азов» - это легенда. То, как «азовцы» защищали Мариуполь, - пример для всех. Спасибо вам за мужество и за то, что приближаете нашу победу!» - зазначив Ігор Терехов.

Присутні на церемонії нагородження також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників України.