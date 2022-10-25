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25.10.2022  18:20   Дмитро Колонєй

Низкий поклон от всех харьковчан за ваш героизм и ежедневный подвиг - Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов вручив нагороди військовослужбовцям загону Сил спеціальних операцій «Азов Харків».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов вручив нагороди військовослужбовцям загону Сил спеціальних операцій «Азов Харків».
 
Військових нагородили почесними грамотами виконкому міської ради з нагоди Дня захисника та захисниць України за сумлінне виконання службових обов’язків, мужність, відвагу та самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності країни.
 
«Вы были на фронте, поэтому мы поздравляем вас позже. Низкий поклон от всех харьковчан за ваш героизм и ежедневный подвиг. «Азов» - это легенда. То, как «азовцы» защищали Мариуполь, - пример для всех. Спасибо вам за мужество и за то, что приближаете нашу победу!» - зазначив Ігор Терехов.
 
Присутні на церемонії нагородження також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників України.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, азов, харьков, агрессия россии
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