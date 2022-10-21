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21.10.2022  17:25   Віталій Хінєвіч

Синоптики розповіли, якою буде зима в Україні

За останні 30 років середня температура зимового періоду в Україні підвищилася на 2,0–2,5 градуси, а ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою мінус 25–30 градусів нині є дуже низькою.

погода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що сучасний розвиток метеорологічної науки в усьому світі ще не дозволяє складати достовірні подобові прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди (1–3 місяці і більше). Водночас завдяки метеорологічним спостереженням, які нараховують у більшості областей України 80-100 і більше років та створенню відповідних баз даних, в українських метеорологів є можливість аналізу таких великих масивів інформації та визначення трендів (напрямків) у температурному режимі в Україні.
 
"Саме такий підхід дозволяє оцінити ймовірність різних сценаріїв розвитку погодних умов, надавати рекомендації щодо очікуваного температурного режиму в різні сезони року та враховувати ці рекомендації при прийнятті управлінських рішень", – зазначають метеорологи.
 
За даними Укргідрометцентру, результати аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років свідчать про наступне:
 
  • перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України здійснюється в третій декаді жовтня, в інших регіонах України – на початку листопада та пізніше;
  • середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0-2,5 градуси;
  • суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з температурою нижче нуля градусів;
  • сума від'ємних температур протягом зимового періоду скоротилась майже удвічі;
  • кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень;
  • перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення (закінчення опалювального періоду) здійснюється у першій декаді квітня та раніше.
На основі вище наведеного аналізу в Укргідрометцентрі дійшли таких висновів щодо майбутньої зими 2022-23 рр:
 
  • середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 рр.;
  • ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25..-30 градусів в Україні є дуже низькою;
  • здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів, на північному сході країни – до -26 градусів;
  • перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.

Нагадаємо,  в Україні 22 жовтня буде мінлива хмарність.

Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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