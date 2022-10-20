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20.10.2022  20:26   Дмитро Колонєй

Теракти проти власного населення: можливий розвиток ситуації у РФ

Про це інформує воєнна розвідка України.

Готують теракти проти власного населення у РФ: можливий сценврій подій
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, військкомати у карїні-агресорці розповсюджують «пам’ятки» для місцевих жителів в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Начебто «диверсанти» викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі.
 
Готують теракти проти власного населення у РФ: можливий сценврій подій
 
Ця «страшилка» – дзеркальне відображення реальних дій загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення.
 
Імовірно російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України..
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  теракт, дезинформация, украина, агрессия россии
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