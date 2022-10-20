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20.10.2022  15:01   Дмитро Колонєй

Мешканець Харкова відсвяткував 100-річний ювілей

У Салтівськрму районі Харкова ветерана війни привітали Харкова.

Відсвяткував 100-річний ювілей мешканець Харкова Павло Кушнаренко
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, мешканець Салтівського району Павло Кушнаренко відсвяткував 100-річний ювілей. Чоловіка привітали голова Адміністрації Салтівського району Олексій Топчій та районна організація ветеранів України. 
 
Павло Ілліч народився у 1922 році у Казахстані. Після школи вступив до педагогічного училища у Семипалатинську, але закінчити його завадила війна. Закінчив Алма-Атинське військово-піхотне училище, у званні лейтената пішов на фронт. Воював на посаді командира взводу під Сталінградом. У серпні 1942 року був взятий у полон, з якого звільнився 8 травня 1945 року.  
 
Після війни пройшов перевірки «СМЕРШу» та отримав направлення до Комсомольська-на-Амурі, де проходив службу у таборі для японських військовополонених. Демобілізувався у 1953 році. 
 
З 1955 року мешкає в Харкові. Працював бухгалтером, в т. ч. з 1970 року - головним бухгалтером проєктного інституту «Харківводоканалпроєкт». З 1982 року - на пенсії. 
 
Має ордени Великої Вітчизняної війни ІІ ступеню, Богдана Хмельницького та близько 20 медалей.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  столетний юбилей, харьков
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