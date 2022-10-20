20.10.2022 15:01 Дмитро Колонєй

Мешканець Харкова відсвяткував 100-річний ювілей

У Салтівськрму районі Харкова ветерана війни привітали Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, мешканець Салтівського району Павло Кушнаренко відсвяткував 100-річний ювілей. Чоловіка привітали голова Адміністрації Салтівського району Олексій Топчій та районна організація ветеранів України.

Павло Ілліч народився у 1922 році у Казахстані. Після школи вступив до педагогічного училища у Семипалатинську, але закінчити його завадила війна. Закінчив Алма-Атинське військово-піхотне училище, у званні лейтената пішов на фронт. Воював на посаді командира взводу під Сталінградом. У серпні 1942 року був взятий у полон, з якого звільнився 8 травня 1945 року.

Після війни пройшов перевірки «СМЕРШу» та отримав направлення до Комсомольська-на-Амурі, де проходив службу у таборі для японських військовополонених. Демобілізувався у 1953 році.

З 1955 року мешкає в Харкові. Працював бухгалтером, в т. ч. з 1970 року - головним бухгалтером проєктного інституту «Харківводоканалпроєкт». З 1982 року - на пенсії.

Має ордени Великої Вітчизняної війни ІІ ступеню, Богдана Хмельницького та близько 20 медалей.