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19.10.2022  15:59   Дмитро Колонєй

Четвертий дитячий будинок сімейного типу створено у Харкові (фото)

Відповідне рішення прийняте виконавчим комітетом Харківської міськради.

Стврено четвертий дитячий будинок сімейного типу у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, у Харкові рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради 19 жовтня 2022 року, у місті створили четвертий дитячий будинок сімейного типу на базі прийомної сім’ї. 
 
Прийомна сім‘я Марії Чупініної виховує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 2006 року. Розуміючи, що під час війни багато дітей залишаються без батьків, жінка звернулася до служби у справах дітей. Так у серпні в родині з‘явилася дівчинка Ганна, у вересні - Аліса, а сьогодні - Міланія і Дем‘ян. Тепер  у родині виховуватимуть шестеро дітей. 
 
Стврено четвертий дитячий будинок сімейного типу у Харкові
 
Крім того, від початку повномасштабної війни Марія Чупініна займається волонтерством. 
 
Всього в Харкові у чотирьох міських дитячих будинках сімейного типу проживає 36 дітей, а у 23 прийомних сім‘ях виховуються 27 дітей.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  детский дом, харьков
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