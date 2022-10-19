19.10.2022 15:59 Дмитро Колонєй

Четвертий дитячий будинок сімейного типу створено у Харкові (фото)

Відповідне рішення прийняте виконавчим комітетом Харківської міськради.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, у Харкові рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради 19 жовтня 2022 року, у місті створили четвертий дитячий будинок сімейного типу на базі прийомної сім’ї.

Прийомна сім‘я Марії Чупініної виховує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 2006 року. Розуміючи, що під час війни багато дітей залишаються без батьків, жінка звернулася до служби у справах дітей. Так у серпні в родині з‘явилася дівчинка Ганна, у вересні - Аліса, а сьогодні - Міланія і Дем‘ян. Тепер у родині виховуватимуть шестеро дітей.

Крім того, від початку повномасштабної війни Марія Чупініна займається волонтерством.

Всього в Харкові у чотирьох міських дитячих будинках сімейного типу проживає 36 дітей, а у 23 прийомних сім‘ях виховуються 27 дітей.