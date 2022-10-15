15.10.2022 15:52 Дмитро Колонєй

У Харкові починаються онлайн-тренування «Прокидайся з чемпіонами».

Про це інформує Департаменті усправах сім'ї, молоді та спорту Харкова.



Фотография из открытых источников

Як повідояляє РЕДПОСТ , з посиланянм на Міськраду, титуловані спортсмени і тренери з 16 по 22 жовтня 2022 року проведуть безкоштовні ранкові онлайн-тренування «Прокидайся з чемпіонами».

Як повідомили у Департаменті усправах сім'ї, молоді та спорту, долучитися до тренувань зможуть усі охочі. Онлайн-зарядки проходитимуть на сторінках тренерів та спортсменів у мережі «Instagram» (початок - о 8:00). Також відео будуть доступні на сторінці департаменту та в телеграм-каналі «Kharkiv Sport City» : .

Хто буде проводити тренування

16 жовтня - тренер з фізичної підготовки ФК «Металіст 1925» Андрій Шабалін;

17 жовтня - кандидат у майстри спорту України зі спортивних танців, ліцензований інструктор програми «Zumba Fitness» Аліна Star;

18 жовтня - кандидат у майстри спорту України зі спортивних та бальних танців Олександра Русакова;

19 жовтня - призер та учасник всеукраїнських та міжнародних змагань з кросфіту Олена Богачова;

20 жовтня - тренер з бігу «Team 404» Сергій Дуняк;

21 жовтня - фіналіст Кубку світу з фітнесу, кандидат у майстри спорту зі спортивної аеробіки Марина Собко;

22 жовтня - тренер-реабілітолог Аліна Рябініна, заняття «Здорова спина».

Зазначимо, що тренування проходитимуть у рамках онлайн-марафону «Kharkiv Sport City», організованого Управлінням менеджменту та маркетингу в сфері спорту, щоб під час війни харків’яни і всі українці могли безкоштовно підтримувати гарну фізичну форму.

Анонси зарядок та посилання на прямі ефіри в «Instagram» будуть також доступні у телеграм-каналі «Kharkiv Sport City».