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15.10.2022  15:52   Дмитро Колонєй

У Харкові починаються онлайн-тренування «Прокидайся з чемпіонами».

Про це інформує Департаменті усправах сім'ї, молоді та спорту Харкова.


Фотография из открытых источников
Як повідояляє РЕДПОСТ, з посиланянм  на Міськраду, титуловані спортсмени і тренери з 16 по 22 жовтня 2022 року проведуть безкоштовні ранкові онлайн-тренування «Прокидайся з чемпіонами». 
 
Як повідомили у Департаменті усправах сім'ї, молоді та спорту, долучитися до тренувань зможуть усі охочі. Онлайн-зарядки проходитимуть на сторінках тренерів та спортсменів у мережі «Instagram» (початок - о 8:00). Також відео будуть доступні на сторінці департаменту та в телеграм-каналі «Kharkiv Sport City»: .  

Хто буде проводити тренування 

  • 16 жовтня - тренер з фізичної підготовки ФК «Металіст 1925» Андрій Шабалін; 
  • 17 жовтня - кандидат у майстри спорту України зі спортивних танців, ліцензований інструктор програми «Zumba Fitness» Аліна Star; 
  • 18 жовтня - кандидат у майстри спорту України зі спортивних та бальних танців Олександра Русакова; 
  • 19 жовтня - призер та учасник всеукраїнських та міжнародних змагань з кросфіту Олена Богачова; 
  • 20 жовтня - тренер з бігу «Team 404» Сергій Дуняк; 
  • 21 жовтня -  фіналіст Кубку світу з фітнесу, кандидат у майстри спорту зі спортивної аеробіки Марина Собко; 
  • 22 жовтня - тренер-реабілітолог Аліна Рябініна, заняття «Здорова спина». 
Зазначимо, що тренування проходитимуть у рамках онлайн-марафону «Kharkiv Sport City», організованого Управлінням менеджменту та маркетингу в сфері спорту, щоб під час війни харків’яни і всі українці могли безкоштовно підтримувати гарну фізичну форму. 
 
Анонси зарядок та посилання на прямі ефіри в «Instagram» будуть також доступні у телеграм-каналі «Kharkiv Sport City».
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  спорт, онлайн-тренировки, харьков
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