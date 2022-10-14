У Харкові діти привітали українських воїнів з професійним святом

У закладах освіти Харкова провели різноманітні тематичні заходи до Дня захисників та захисниць України, а також до Дня українського козацтва.
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День відкриває дивовижні можливості у особистих відносинах, спілкуванні та фінансових справах. Зберігайте в душі рівновагу - і успіх буде на вашому боці.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
У п’ятницю, 14 жовтня, в Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України, 80-ту річницю створення УПА та День українського козацтва.
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