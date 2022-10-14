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14.10.2022  17:49   Дмитро Колонєй

У Харкові діти привітали українських воїнів з професійним святом

У закладах освіти Харкова провели різноманітні тематичні заходи до Дня захисників та захисниць України, а також до Дня українського козацтва.

Привітали українських воїнів з професійним святом діти у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, у Новобаварському районі міста відбулися уроки мужності та виховні години, онлайн-виставки дитячих малюнків, майстер-класи з виготовлення патріотичних поробок, сувенірів та оберегів для наших захисників. 
 
Привітали українських воїнів з професійним святом діти у Харкові
 
Також було проведено акцію «Лист до захисника чи захисниці» та фестиваль «Марка МИРУ», під час якого діти створювали та оформляли поштовий конверт із власноруч розробленою маркою. 
 
Привітали українських воїнів з професійним святом діти у Харкові
 
Крім того, юні миротворці та учні зустрілися з захисниками та подарували їм виготовлені ними солодощі та сувеніри.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день защитника, день козачества, харьков
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