14.10.2022 17:49 Дмитро Колонєй

У Харкові діти привітали українських воїнів з професійним святом

У закладах освіти Харкова провели різноманітні тематичні заходи до Дня захисників та захисниць України, а також до Дня українського козацтва.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, у Новобаварському районі міста відбулися уроки мужності та виховні години, онлайн-виставки дитячих малюнків, майстер-класи з виготовлення патріотичних поробок, сувенірів та оберегів для наших захисників.

Також було проведено акцію «Лист до захисника чи захисниці» та фестиваль «Марка МИРУ», під час якого діти створювали та оформляли поштовий конверт із власноруч розробленою маркою.

Крім того, юні миротворці та учні зустрілися з захисниками та подарували їм виготовлені ними солодощі та сувеніри.