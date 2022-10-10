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10.10.2022  16:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області ліквідують наслідки російської агресії

Шляховики продовжують наводити лад на дорогах Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.
 
Повідомляється, що 88 одиниць спецтехніки та 176 дорожників 9 жовтня працювали на 7 дорогах державного значення та вулицях Ізюму і Балаклії. Протягом вихідних очистили 11 кілометрів доріг в тому числі 2 км комунальних вулиць Ізюму і Балаклії.
 
В Ізюмі дорожники фрезерували пошкоджене покриття дороги М-03 та працювали на трьох тимчасових переправах. Продовжили прибирання дорожнього покриття, аварійний ремонт дороги.
 
«Не зупиняється розчищення головної транспортної артерії Харківщини. На трасі М-03   Київ – Харків – Довжанський триває демонтаж зруйнованого мосту, розчищення покриття. Продовжується демонтаж ворожих блокпостів.
 
Також наводимо лад і забезпечуємо проїзд на маршрутах Т-21-22 Ізюм – Барвінкове,Н-26 Чугуїв – Мілове,Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка,Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка»,Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань – /М-20/,Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка»,- зазначили в Укравтодорі.
 
 
Источник:   Укравтодор
 Тэги:  харьков, дороги
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