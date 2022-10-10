10.10.2022 16:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області ліквідують наслідки російської агресії

Шляховики продовжують наводити лад на дорогах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.

Повідомляється, що 88 одиниць спецтехніки та 176 дорожників 9 жовтня працювали на 7 дорогах державного значення та вулицях Ізюму і Балаклії. Протягом вихідних очистили 11 кілометрів доріг в тому числі 2 км комунальних вулиць Ізюму і Балаклії.

В Ізюмі дорожники фрезерували пошкоджене покриття дороги М-03 та працювали на трьох тимчасових переправах. Продовжили прибирання дорожнього покриття, аварійний ремонт дороги.

«Не зупиняється розчищення головної транспортної артерії Харківщини. На трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський триває демонтаж зруйнованого мосту, розчищення покриття. Продовжується демонтаж ворожих блокпостів.

Також наводимо лад і забезпечуємо проїзд на маршрутах Т-21-22 Ізюм – Барвінкове,Н-26 Чугуїв – Мілове,Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка,Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка»,Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань – /М-20/,Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка»,- зазначили в Укравтодорі.