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09.10.2022  10:30   Віталій Хінєвіч

Від дій окупантів продовжують страждати діти

Станом на ранок 9 жовтня 2022 року більше ніж 1219 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

від рук окупантів страждають діти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
 
Повідомляється, що за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 421 дитина загинула та понад 798 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
 
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Запорізькій - 62, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 30.
6-7 жовтня внаслідок обстрілу окупантами  м. Запоріжжя отримали поранення двоє дітей 4 та 9 років.
 
В ніч на 9 жовтня ворог знову здійснив масований ракетний обстріл об’єктів житлової інфраструктури м. Запоріжжя. Поранено 6 дітей.
 
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
 
Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік наступив на міну.
 
Источник:   Офіс Генерального прокурора України
 Тэги:  агрессия россии
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