22.09.2022 17:47 Дмитро Колонєй

В Україні нагороджено чотирилапого розвідника

Вперше в Україні нагородили службових собак.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, 22 вересня 2022 року у приміщенні готелю “Fairmont Grand Hotel Kyiv” відбулась перша церемонія нагородження службових собак “Чотирилапі захисники”, яку організувала громадська організація “Кінологічна спілка України” за підтримки компанії “Royal Canin”.

Для нагородження були запрошені кінологи та службові собаки від установ сектору оборони та безпеки України, які брали участь у бойових діях з відсічі російської збройної агресії та відзначились під час виконання завдань за призначенням.

Дуже приємно, що першою для нагородження було викликано бельгійську вівчарку малінуа “Тор”, який разом зі своїм провідником служить в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Тор нещодавно повернувся з фронту, де у складі розвідувальної групи спеціального призначення виконував широкий спектр бойових завдань.

Також Президент громадської організації “Кінологічна спілка України” Георгій Онищенко вручив заслужені нагороди кінологам, які представляли Збройні Сили України, Національну гвардію України, Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Службу безпеки України, Управління державної охорони України тощо. Серед нагороджених був і загальновідомий пес “Патрон”.

Свої нагороди собаки та кінологи чесно заслужили, адже серед них були ті, хто виконував завдання в осадженому Маріуполі, виявляв вибухові пристрої на щільно замінованих окупантами ділянках в декількох областях нашої держави, зберігши тим самим життя багатьох громадян України. Крім нагород, кожний “чотирилапий захисник” отримав смачний подарунок від компанії “Royal Canin”