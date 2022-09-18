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18.09.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Бізнес у «Дії»: у застосунку з'явиться нова функція

Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням Технофан, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, вже незабаром в країні стартуватиме проєкт, який допоможе отримати гранти на власну справу. 
  • Вже подано близько 10 тисяч заявок, 1115 з яких вже було схвалено.
  • Додатково виділено 35 мільйонів гривень на створення нових теплиць та садівництв.
  • Це приведе до створення нових робочіх місць, що сприятиме розвитку економіки країни.

Можна будеотримати гранти на наступні програми:

  1. створення саду — до 420 тис.грн;
  2. створення теплиці — до 8 млн. грн;
  3. створення переробного виробництва — до 8 млн. грн;
  4. власна справа — до 250 тис.грн.

В державному порталі «Дія» необхідно подати: 

  • Анкету
  • Бізнес-план,
  • Ппроєкт будівництва або план закладання саду.
Громадяни, які хочуть отримати грант від держави не повинні мати інших джерел доходів. Фінансування отримають ті проєкти, які створюватимуть нові робочі місця.
 
Источник:   Технофан
 Тэги:  дія, новая функция, украина
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