18.09.2022 19:00 Дмитро Колонєй
Бізнес у «Дії»: у застосунку з'явиться нова функція
Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням Технофан, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, вже незабаром в країні стартуватиме проєкт, який допоможе отримати гранти на власну справу.
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Вже подано близько 10 тисяч заявок, 1115 з яких вже було схвалено.
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Додатково виділено 35 мільйонів гривень на створення нових теплиць та садівництв.
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Це приведе до створення нових робочіх місць, що сприятиме розвитку економіки країни.
Можна будеотримати гранти на наступні програми:
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створення саду — до 420 тис.грн;
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створення теплиці — до 8 млн. грн;
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створення переробного виробництва — до 8 млн. грн;
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власна справа — до 250 тис.грн.
В державному порталі «Дія» необхідно подати:
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Анкету
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Бізнес-план,
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Ппроєкт будівництва або план закладання саду.
Громадяни, які хочуть отримати грант від держави не повинні мати інших джерел доходів. Фінансування отримають ті проєкти, які створюватимуть нові робочі місця.
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