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15.09.2022  21:33   Дмитро Колонєй

Стало відомо, кому не підійматимуть зарплату

Таке рішення прийняв Кабмін.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на PaysSpace Magazine, Кабмін, згідно новому держбюджету, не розглядає питання підвищення зарплат працівників бюджетників як до кінця 2022, так і у 2023 році. Саме про це свідчить пояснювальна записка до законопроєкту про держбюджет на 2023 рік.
  • Розмір мінімальної зарплати становитиме 6700 грн.
  • Розмір посадового окладу працівника та тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 року становитиме 2 893 гривні.
Крім того, не підвищуватимуться оклади й працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів. Вона розраховуватиметься з прожиткового мінімуму 2 102 грн. Нагадаємо, розмір посадового окладу становить не менше ніж 44,5% від розміру мінімальної зарплати.
 
 
Источник:   PaysSpace Magazine
 Тэги:  заплата, бюджет, украина
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