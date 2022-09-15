15.09.2022 21:33 Дмитро Колонєй

Стало відомо, кому не підійматимуть зарплату

Таке рішення прийняв Кабмін.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на PaysSpace Magazine, Кабмін, згідно новому держбюджету, не розглядає питання підвищення зарплат працівників бюджетників як до кінця 2022, так і у 2023 році. Саме про це свідчить пояснювальна записка до законопроєкту про держбюджет на 2023 рік.

Розмір мінімальної зарплати становитиме 6700 грн.

Розмір посадового окладу працівника та тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 року становитиме 2 893 гривні.

Крім того, не підвищуватимуться оклади й працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів. Вона розраховуватиметься з прожиткового мінімуму 2 102 грн. Нагадаємо, розмір посадового окладу становить не менше ніж 44,5% від розміру мінімальної зарплати.