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15.09.2022  15:57   Дмитро Колонєй

Українська розвідка забезпечила успіх контрнаступу ЗСУ

Були здійснені всі необхідні заходи для викриття планів і намірів противника.

Забезпечила успіх контрнаступу ЗСУ українська розвідка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України, були здійснені всі необхідні заходи для викриття планів і намірів противника, припинення просування російських військ по всій лінії фронту. Як зазначив представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький, “ми розуміли, що рано чи пізно потрібно буде проводити контрнаступальні дії і на Харківському напрямку. Насамперед через загрозу Харкову, яка, до речі, досі зберігається”, – зазначив Вадим Скібіцький.
 
За його словами необхідно було зупинити наступальні темпи російської федерації, насамперед на донецькому напрямку. Тому були вжиті всі необхідні заходи для недопущення просування російських військ на Донеччині. За місяць російське командування перекинуло всі війська на південь. Це створило умови для успішних дій української армії на Херсонському та Харківському напрямках і дозволило розвинути цей успіх.
 
“Ще навесні було зрозуміло, що слабке місце Росії – це Балаклія. У червні стало очевидним, що наступ на балаклійському напрямку можливий. Дії, які ми планували в Херсонській і Запорізькій областях, допомогли розвинути загальні успіхи збройних сил України. Нашою головною метою є деокупація всіх захоплених територій”, – підсумував Вадим Скібіцький.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, контранступление, украина
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