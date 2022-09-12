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12.09.2022  19:19   Дмитро Колонєй

Мінекономіки готує зміни у закладах торгівлі та громадського харчування

Відомство поінформувало, що міркує скасувати у нової редакції Правил побутового обслуговування населення.


Фотография из открытых источников
Як повідоляє РЕДПОСТ,  з посиланням на Itta info, Міністерство економіки України у розробленому ним проєкті нової редакції Правил побутового обслуговування населення пропонує скасувати обов’язкове застосування книги відгуків та пропозицій компаніями у торгівлі та ресторанному господарстві.
 

Причини скасування книги скарг:

  1. Фінансові витрати
  2. Вважає,що книгу - застірілий засіб внесення скарг та контролю.    
 
"Для належного виконання вимог чинного законодавства про наявність у кожному об’єкті надання послуг книги підприємці змушені витрачати значні кошти на адміністрування такого регулювання. Тому за рік такі витрати можуть сягати понад 47,6 млн грн", – ідеться у підготовленому Мінекономіки аналізі документа.
 

Відомство уточнило, що в Україні налічується

  • 122,385 тис. суб’єктів господарювання у сфері надання побутових послуг,
  • 16,152 тис. – послуг пасажирського автомобільного транспорту,
  • 8,321 тис. – послуг із тимчасового розміщення,
  • 3,154 тис. – послуг із працевлаштування,
  • 11,102 тис. – послуг туроператорів.
 
Мінекономіки нагадало, що книгу скарг та пропозицій було запроваджено ще в Радянському Союзі у різних сферах обслуговування населення, а також на промислових підприємствах, вона була майже єдиним своєрідним інструментом народного контролю за підприємствами, установами та організаціями, які надавали послуги громадянам.
 
У сьогоднішній Україні, на думку відомства, є достатньо інструментів для захисту прав споживачів: звернення до Держпродспоживслужби, на урядову телефонну "гарячу лінію", органів місцевого самоврядування, суду, а також інтернет, які є ефективнішими засобами, оскільки в умовах ринкової конкуренції підприємці самі зацікавлені у покращенні якості обслуговування клієнтів.
 
"Окрім того, як свідчить міжнародна практика, майже в усіх країнах Європейського Союзу (виключення – Польща) такий інструмент, як книга відгуківвідсутній. У свою чергу поширені системи consumer care and after- sale management (захисту споживачів та післяпродажний менеджмент), які опікуються такими питаннями. У різних країнах – і різна практика, і різні законодавчі вимоги до організації роботи consumer care", – зазначають у Мінекономіки.
 
Источник:   Itta. nfo
 Тэги:  реформа, книга жалоб, украина
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