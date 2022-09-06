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06.09.2022  20:29   Дмитро Колонєй

Купити невелику ділянку землі буде простіше

Народні депутати підтримали відповідний законопроєкт.

Купити невелику ділянку землі буде простіше
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на АgroPolit.com, Верховна Рада підтримала, прийняв за основу законопроєкт №7532, який передбачає вдосконалення та спрощення процедури набуття права власності на земельні ділянки сільгосп призначення. 

Документом передбачається

  • спрощення умов купівлі земельних ділянок для ведення садівництва та особистого селянського господарства.
  • скасовується тривала та недешева нотаріальна перевірка покупців  (сьогодні така процедура може коштувати до 10 тисяч гривень та займати до 2 тижнів).
  • передбачається спрощення процедури купівлі земельних ділянок до 25 соток для садівництва та до 2 га для ведення селянського господарства.

Мета законопроекту

Допомготи переселенцям, які зможуть за спрощеною процедуру купувати ділянки у більш безпечних регіонах країни, аби вирощувати продукцію для своїх потреб, сіяти, вирощувати худобу, облаштувати садові будинки для роботи та сезонного проживання.
 
Источник:   АgroPolit.com
 Тэги:  купить участок, цена, украина, закон
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