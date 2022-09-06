06.09.2022 20:29 Дмитро Колонєй
Купити невелику ділянку землі буде простіше
Народні депутати підтримали відповідний законопроєкт.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на АgroPolit.com, Верховна Рада підтримала, прийняв за основу законопроєкт №7532, який передбачає вдосконалення та спрощення процедури набуття права власності на земельні ділянки сільгосп призначення.
Документом передбачається
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спрощення умов купівлі земельних ділянок для ведення садівництва та особистого селянського господарства.
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скасовується тривала та недешева нотаріальна перевірка покупців (сьогодні така процедура може коштувати до 10 тисяч гривень та займати до 2 тижнів).
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передбачається спрощення процедури купівлі земельних ділянок до 25 соток для садівництва та до 2 га для ведення селянського господарства.
Мета законопроекту
Допомготи переселенцям, які зможуть за спрощеною процедуру купувати ділянки у більш безпечних регіонах країни, аби вирощувати продукцію для своїх потреб, сіяти, вирощувати худобу, облаштувати садові будинки для роботи та сезонного проживання.
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