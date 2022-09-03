03.09.2022 18:20 Віталій Хінєвіч
У Харківській області оновили номери гарячої лінії міграційної служби
Гарячі лінії ГУ ДМС Харківської області працюють з понеділка по п‘ятницю.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
Повідомляється, що з 2 вересня оновлено номери гарячої лінії ГУ ДМС в Харківській області.
А саме:
з питань перевірки стану оформлення паспортів громадянина України, які були подані до територіальних підрозділів до 24.02.2022:
-
(057)340-93-10
-
(057)340-40-15
-
(057)773-00-67
з питань документування громадян України паспортом у формі ID-картки:
-
(057)340-40-15
-
(057)773-00-67
-
(057)340-93-10
з питань документування громадян України паспортом громадянина України для виїзду за кордон:
з питань громадянства України:
з питань роботи з іноземцями та особами без громадянства:
відділ документального забезпечення:
Зазначається, що гарячі лінії ГУ ДМС Харківської області працюють з понеділка по п‘ятницю з 09:00 до 17:00.
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