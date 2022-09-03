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03.09.2022  18:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області оновили номери гарячої лінії міграційної служби

Гарячі лінії ГУ ДМС Харківської області працюють з понеділка по п‘ятницю.

ГУ ДМС Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
 
Повідомляється, що з 2 вересня оновлено номери гарячої лінії ГУ ДМС в Харківській області. 
 
А саме:
 
з питань перевірки стану оформлення паспортів громадянина України, які були подані до територіальних підрозділів до 24.02.2022: 
 
  • (057)340-93-10 
  • (057)340-40-15 
  • (057)773-00-67 
з питань документування громадян України паспортом у формі ID-картки: 
 
  • (057)340-40-15 
  • (057)773-00-67 
  • (057)340-93-10 
з питань документування громадян України паспортом громадянина України для виїзду за кордон: 
 
  • (093)715-04-30 
з питань громадянства України: 
 
  • (093)715-89-00 
з питань роботи з іноземцями та особами без громадянства: 
 
  • (097)737-72-71 
відділ документального забезпечення: 
 
  • (057)705-52-80 
 
Зазначається, що гарячі лінії ГУ ДМС Харківської області працюють з понеділка по п‘ятницю з 09:00 до 17:00.
 
Нагадаємо, у Харкові відновили сервіс «єМалятко».
 
Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харьков
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