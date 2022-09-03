03.09.2022 18:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області оновили номери гарячої лінії міграційної служби

Гарячі лінії ГУ ДМС Харківської області працюють з понеділка по п‘ятницю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.

Повідомляється, що з 2 вересня оновлено номери гарячої лінії ГУ ДМС в Харківській області.

А саме:

з питань перевірки стану оформлення паспортів громадянина України, які були подані до територіальних підрозділів до 24.02.2022:

(057)340-93-10

(057)340-40-15

(057)773-00-67

з питань документування громадян України паспортом у формі ID-картки:

(057)340-40-15

(057)773-00-67

(057)340-93-10

з питань документування громадян України паспортом громадянина України для виїзду за кордон:

(093)715-04-30

з питань громадянства України:

(093)715-89-00

з питань роботи з іноземцями та особами без громадянства:

(097)737-72-71

відділ документального забезпечення:

(057)705-52-80

Зазначається, що гарячі лінії ГУ ДМС Харківської області працюють з понеділка по п‘ятницю з 09:00 до 17:00.

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