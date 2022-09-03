03.09.2022 15:20 Віталій Хінєвіч

Синоптик розповіла, якою буде погода найближчий тиждень в Україні

Найближчими днями в Україні буде суха та сонячна погода.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку в Facebook Наталки Діденко.

Наталія Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні буде суха та сонячна погода.

«Температура повітря на Харківщині, Луганщині, Донеччині становитиме +16+19 градусів.Проте потепліє завтра у західній частині України, стовпчики термометрів піднімуться до +17+22, на Закарпатті до +24 градусів.

У північних областях та в центрі очікується 4-го вересня +18+24 градуси, на Дніпропетровщині свіжіше, +18+20 градусів.

У південній частині буде приємно тепло, хіба що в Запоріжжі сильний вітер знижуватиме градуси по відчуттю, а так загалом +20+25 градусів.

Найближчої ночі та завтра вранці пройдуть дощі в східних областях, у Дніпрі з районами, на Полтавщині, трохи зачеплять Черкащину та Запоріжжя. А вдень у неділю антициклон вижене опади та повсюди в Україні передбачається суха сонячна погода»,-розповіла Наталка Діденко.

На сході та південному сході очікуються пориви вітру до вітер до 15-20 метрів за секунду.

«У Києві 4-го вересня ніч очікується холодною, близько +8 градусів. А ось вдень хмарність сьогоднішня розійдеться, вийде на роботу сонечко, буде чудова погода - малохмарно, сухо та помірно тепло, вдень до +20 градусів.

Найближчими днями осінь буде - красуня, із сонечком, різнобарвним листям, айстрами, чорнобривцями, із вранішніми серпанками, словом, класика букваря та фейсбучних фотографій.

Перші серйозні дощі ймовірні в наступну неділю, 11-го вересня.

Так що використовуйте найближчий тиждень повною мірою, якщо треба суха сонячна красива погода без масштабних заморозків»,- повідомила Наталка Діденко.