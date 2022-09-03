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03.09.2022  15:20   Віталій Хінєвіч

Синоптик розповіла, якою буде погода найближчий тиждень в Україні

Найближчими днями в Україні буде суха та сонячна погода.

Погода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку в Facebook Наталки Діденко.
 
Наталія Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні буде суха та сонячна погода.
 
«Температура повітря на Харківщині, Луганщині, Донеччині становитиме +16+19 градусів.Проте потепліє завтра у західній частині України, стовпчики термометрів піднімуться до +17+22, на Закарпатті до +24 градусів. 
 
У північних областях та в центрі очікується 4-го вересня +18+24 градуси, на Дніпропетровщині свіжіше, +18+20 градусів.
 
У південній частині буде приємно тепло, хіба що в Запоріжжі сильний вітер знижуватиме градуси по відчуттю, а так загалом +20+25 градусів.
 
Найближчої ночі та завтра вранці пройдуть дощі в східних областях, у Дніпрі з районами, на Полтавщині, трохи зачеплять Черкащину та Запоріжжя. А вдень у неділю антициклон вижене опади та повсюди в Україні передбачається суха сонячна погода»,-розповіла Наталка Діденко.
 
На сході та південному сході очікуються пориви вітру до вітер до 15-20 метрів за секунду.
 
«У Києві 4-го вересня ніч очікується холодною, близько +8 градусів. А ось вдень хмарність сьогоднішня розійдеться, вийде на роботу сонечко, буде чудова погода - малохмарно, сухо та помірно тепло, вдень до +20 градусів. 
 
Найближчими днями осінь буде - красуня, із сонечком, різнобарвним листям, айстрами, чорнобривцями, із вранішніми серпанками, словом, класика букваря та фейсбучних фотографій.
Перші серйозні дощі ймовірні в наступну неділю, 11-го вересня. 
 
Так що використовуйте найближчий тиждень повною мірою, якщо треба суха сонячна красива погода без масштабних заморозків»,- повідомила Наталка Діденко.
 
Источник:   Наталка Діденко
 Тэги:  погода
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