03.09.2022 13:35 Віталій Хінєвіч
Invisible University запрошує українських студентів на онлайн-курси
Центральноєвропейський університет пропонує українським студентам пройти інтенсивні навчальні онлайн-курси від міжнародного навчального закладу, який входить до трійки найкращих університетів Австрії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на «Освіта.ua».
Повідомляється, що взяти участь в програмі можуть студенти бакалаврату, магістратури або аспірантури, які добре знають англійську мову, знаходяться в Україні або за кордоном і навчалися в українських університетах у 2021-2022 навчальному році або планують розпочати навчання у 2022 році.
Під час онлайн-курсів студенти зможуть пройти три курси на вибір з гуманітарних та соціальних наук.
Також вони отримають індивідуальне менторство провідних європейських та українських науковців та заняття з академічної англійської та письма. Окрім того, існує можливість отримати стипендію розміром 800 євро на дослідницький проєкт про війну в Україні.
Програма триватиме з вересня по грудень 2022 року. Найкращі студенти поїдуть до Будапешту на зимову школу, яка пройде у січні 2023 року.
Для участі необхідно надати коротке резюме, мотиваційний лист обсягом до однієї сторінки та, якщо ви хочете отримати дослідницьку стипендію, короткий опис проєкту до 800 символів. Пакет документів необхідно надіслати на е-адресу [email protected]
.
Усі документи повинні бути заповнені українською або англійською мовою.Навчання відбуватиметься онлайн один раз на тиждень у другій половині дня.
Кожен курс складається з 12 сесій, що дорівнює чотирьом кредитам ЄКТС.
Заявки на участь приймаються до 12 вересня 2022 о 12:00 за київським часом.
Нагадаємо, в Україні доступна онлайн-школа
для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
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