03.09.2022 13:35 Віталій Хінєвіч

Invisible University запрошує українських студентів на онлайн-курси

Центральноєвропейський університет пропонує українським студентам пройти інтенсивні навчальні онлайн-курси від міжнародного навчального закладу, який входить до трійки найкращих університетів Австрії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Освіта.ua».

Повідомляється, що взяти участь в програмі можуть студенти бакалаврату, магістратури або аспірантури, які добре знають англійську мову, знаходяться в Україні або за кордоном і навчалися в українських університетах у 2021-2022 навчальному році або планують розпочати навчання у 2022 році.

Під час онлайн-курсів студенти зможуть пройти три курси на вибір з гуманітарних та соціальних наук.

Також вони отримають індивідуальне менторство провідних європейських та українських науковців та заняття з академічної англійської та письма. Окрім того, існує можливість отримати стипендію розміром 800 євро на дослідницький проєкт про війну в Україні.

Програма триватиме з вересня по грудень 2022 року. Найкращі студенти поїдуть до Будапешту на зимову школу, яка пройде у січні 2023 року.

[email protected]. Для участі необхідно надати коротке резюме, мотиваційний лист обсягом до однієї сторінки та, якщо ви хочете отримати дослідницьку стипендію, короткий опис проєкту до 800 символів. Пакет документів необхідно надіслати на е-адресу

Усі документи повинні бути заповнені українською або англійською мовою.Навчання відбуватиметься онлайн один раз на тиждень у другій половині дня.

Кожен курс складається з 12 сесій, що дорівнює чотирьом кредитам ЄКТС.

Заявки на участь приймаються до 12 вересня 2022 о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, в Україні доступна онлайн-школа для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.