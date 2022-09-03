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03.09.2022  09:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталися пожежі внаслідок дій окупантів

За добу рятувальники здійснили 47 оперативних виїзди.


У Харківській області сталися пожежі внаслідок дій окупантів
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що за добу з 2 по 3 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
 
Загалом за добу рятувальники здійснили 47 оперативних виїзди, з яких:
 
  • на ліквідацію пожеж — 24;
  • спричинених військовими діями – 7;
  • аварійно-рятувальні роботи-2;
  • для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції-14;
  • інші виїзди-7.
Крім цього повідомляється, що цієї доби найбільше страждала від пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, Дергачівська громада, в якій виникло 5 із 7 таких пожеж.
 
По одній пожежі трапилось у Золочівській та Циркунівській громадах. Горіли житлові  приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобіль та природні екосистеми на відкритому просторі. 
 
Найбільші пожежі трапились у приватних маєтках у селищі Золочів, де горіли житловий будинок, господарча споруда та гараж на площі 135 кв.м., а також у м. Дергачі, де горів гараж, господарча споруда, літня кухня, 2 навіси та легковик на площі 100 кв.м. Всі пожежі були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.
 
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області є постраждалі.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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