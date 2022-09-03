03.09.2022 09:05 Віталій Хінєвіч
У Харківській області сталися пожежі внаслідок дій окупантів
За добу рятувальники здійснили 47 оперативних виїзди.
У Харківській області сталися пожежі внаслідок дій окупантів
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС у Харківській області.
Повідомляється, що за добу з 2 по 3 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Загалом за добу рятувальники здійснили 47 оперативних виїзди, з яких:
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на ліквідацію пожеж — 24;
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спричинених військовими діями – 7;
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аварійно-рятувальні роботи-2;
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для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції-14;
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інші виїзди-7.
Крім цього повідомляється, що цієї доби найбільше страждала від пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, Дергачівська громада, в якій виникло 5 із 7 таких пожеж.
По одній пожежі трапилось у Золочівській та Циркунівській громадах. Горіли житлові приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобіль та природні екосистеми на відкритому просторі.
Найбільші пожежі трапились у приватних маєтках у селищі Золочів, де горіли житловий будинок, господарча споруда та гараж на площі 135 кв.м., а також у м. Дергачі, де горів гараж, господарча споруда, літня кухня, 2 навіси та легковик на площі 100 кв.м. Всі пожежі були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області є постраждалі
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