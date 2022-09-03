03.09.2022 09:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталися пожежі внаслідок дій окупантів

За добу рятувальники здійснили 47 оперативних виїзди.



У Харківській області сталися пожежі внаслідок дій окупантів



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що за добу з 2 по 3 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 47 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж — 24;

спричинених військовими діями – 7;

аварійно-рятувальні роботи-2;

для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції-14;

інші виїзди-7.

Крім цього повідомляється, що цієї доби найбільше страждала від пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, Дергачівська громада, в якій виникло 5 із 7 таких пожеж.

По одній пожежі трапилось у Золочівській та Циркунівській громадах. Горіли житлові приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобіль та природні екосистеми на відкритому просторі.

Найбільші пожежі трапились у приватних маєтках у селищі Золочів, де горіли житловий будинок, господарча споруда та гараж на площі 135 кв.м., а також у м. Дергачі, де горів гараж, господарча споруда, літня кухня, 2 навіси та легковик на площі 100 кв.м. Всі пожежі були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області є постраждалі