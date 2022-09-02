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02.09.2022  13:45   Віталій Хінєвіч

Румунія співпрацюватиме з українською фармацевтичною промисловістю

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко провів розмову з міністром охорони здоров'я Румунії Александру Рафіла.

фармація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що Віктор Ляшко висловив подяку Румунії за підтримку медичної сфери України, зокрема за надання гуманітарної  допомоги у вигляді лікарських препаратів та медичних  виробів. 
 
Під час розмови міністри двох держав домовилися про співпрацю у фармацевтичній галузі для підняття економіки України.
 
«Ми побачили готовність співпрацювати з нашим вітчизняним виробником і вже маємо домовленості про спільні візити найближчим часом для розвитку двосторонньої співпраці. Ми вдячні нашим румунським партнерам за підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення рф і сподіваємося на зміцнення двосторонніх відносин»,- прокоментував результати розмови Віктор Ляшко.
 
Нагадаємо, митці можуть отримати стипендію від Президента України.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, фармация
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