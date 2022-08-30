30.08.2022 20:43 Дмитро Колонєй

«Потяг до перемоги» з історією про Харків курсуватиме Україною

У складі потяга буде вагон, присвячений Харкову.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, АТ «Укразалізниця», комунікаційна агенція «Gres Todorchuk» та сучасні українські митці запустили «Потяг до перемоги», один з вагонів в якому присвячений Харківщині.

Заінформацією агентства «Gres Todorchuk», художники проілюстрували сім вагонів поїзда згідно з кількістю регіонів, де є тимчасово окуповані території. Біля ілюстрацій розмістили QR-код, відсканувавши який можна дізнатися про історію українців. Кожній історії, що зображена на вагонах, присвячений окремий відеоролик. Одну з таких історій присвячено Харківській області. Це історія про сміливих залізничників, які під ракетними обстрілами евакуюють людей, та жителів, які змушені були покинути свій дім.

«Ми присвячуємо цей ролик всім «залізним» людям і віримо, що скоро наш «Потяг до перемоги» дістанеться всіх окупованих населених пунктів Харківщини», - зазначили в агенції.

23 серпня «Потяг по перемоги» відправився з Києва до Ужгорода, а з 3 вересня курсуватиме з Запоріжжя до Львова.

Всього від початку повномасштабної війни «Укрзалізниця» евакуювала близько 4 млн громадян. Прочитати історію залізничників харківського напрямку Олесі Леонтьєвої й Костянтина Гузєєва можна за посиланням