27.08.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

Успіння Пресвятої Богородиці: прикмети та традиції

28 серпня відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

У цей день згадують про шлях Діви Марії, мати Ісуса Христа. Не можна бути сумним і перебувати в поганих думках. Також заборонено займатися фізичною працею та виконувати різні роботи.

Заборонено лаятись, поганословити, погано відгукуватися про інших людей і бажати зла.

Свято слід присвятити молитві та близьким людям.

Прийнято також вести в цей день спостереження за природою. Якщо у свято Успіння Пресвятої Богородиці гарна погода, то бабине літо буде прохолодним. Туман-ознака багатого врожаю грибів.

На Успіння Пресвятої Богородиці відвідують церкву, освячують хліб, горіхи, мед, фрукти та зерно.