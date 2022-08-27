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27.08.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

Успіння Пресвятої Богородиці: прикмети та традиції

28 серпня відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці.

Успіння Пресвятої Богородиці
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
У цей день згадують про шлях Діви Марії, мати Ісуса Христа. Не можна бути сумним і перебувати в поганих думках. Також заборонено займатися фізичною працею та виконувати різні роботи.
Заборонено лаятись, поганословити, погано відгукуватися про інших людей і бажати зла.
 
Свято слід присвятити молитві та близьким людям.
 
Прийнято також вести в цей день спостереження за природою. Якщо у свято Успіння Пресвятої Богородиці гарна погода, то бабине літо буде прохолодним. Туман-ознака багатого врожаю грибів.
 
На Успіння Пресвятої Богородиці відвідують церкву, освячують хліб, горіхи, мед, фрукти та зерно.
 
Тэги:  успіння пресвятої богородиці
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