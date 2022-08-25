25.08.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

Зруйнований окупантами житловий будинок у Харкові відновлюватимуть найближчим часом

У житловому будинку повністю зруйновано під'їзд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що за словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, зруйнований внаслідок обстрілів житловий будинок на вул. Кооперативній, почнуть відновлювати найближчим часом.

У будинку повністю зруйнований один під'їзд. Відповідні обстеження та експертизи вже проведені, і завтра-післязавтра розпочнуться підготовчі роботи.

«Нам треба відновити цей будинок. Почнемо підготовчі роботи, потім відновлюватимемо. Тут великий обсяг робіт, і дуже хотілося б, аби більшу їх частину ми завершили до опалювального сезону. Таке завдання я поставив підрядній організації. Починаємо працювати», - наголосив міський голова.