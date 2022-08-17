17.08.2022 20:31 Дмитрий Колоней

Харківська міська рада підписала меморандум про взаєморозуміння з американською компанією IBM

У підписанні документа взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов та директор ТОВ «IBM Україна» Антон Сєров.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, Харківська міська рада підписала меморандум про взаєморозуміння з одним із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів та програмного забезпечення. У рамках заходу вони обговорили поточний стан та перспективи розвитку сфери житлово-комунального господарства міста Харкова, зокрема впровадження цифрових інновацій та технологій.

За словами мера Харкова, у зв'язку з тотальними руйнуваннями житлового фонду та інфраструктури Харкова міській владі необхідно швидко та якісно прорахувати всі витрати, пов'язані із відновленням, ремонтами та реконструкцією. У цьому профільному департаменту міськради допоможе програмне забезпечення «IBM Maximo», доступ до якого на безкоштовній основі надала Харкову американська корпорація. З його допомогою фахівці вестимуть облік пошкоджених об'єктів, плануватимуть вартість їх обслуговування та ремонту, а також керуватимуть взаємовідносинами між комунальними підприємствами, підрядниками та управителями.

Крім того, серед ключових напрямів подальшої співпраці міськради та «IBM» – надання допомоги у проєктуванні та будівництві сучасного розумного міста.

"Сегодня мы сделали еще один шаг в будущее. Это соглашение предусматривает наше дальнейшее сотрудничество в процессах послевоенного восстановления Харькова. Благодаря вам и другим международным партнерам мы привлечем передовой опыт и отстроим наш город, где технологии будут служить во благо человеку, где жить будет комфортно и безопасно. Уверен, если вы поддержали нас сегодня, то в мирное время мы поставим еще больше планов и реализуем много совместных проектов», - подкреслив Ігорь Терехов.