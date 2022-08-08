08.08.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Дефіцит та зростання цін: з чим виникнуть проблеми на ринку України

Невеселими прогнозами поділився експерт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланнм на Аgrotrend, в Україні найближчої зими очікується дефіцит овочів та фруктів. При цьому ціни на ці продукти суттєво піднімуться. Про це в ефірі телемарафону заявив економіст Олексій Кущ.

Він додав, що Україні доведеться переходити на тепличне виробництво, проте через високі ціни на газ багато теплиць не працюватимуть, тобто вже зараз зрозуміло, що з літніми овочами взимку буде проблемно.

“Я думаю, що на нас зимою чекає дуже серйозний період зростання цін, тому що літом у нас є сезонні овочі, фрукти та вони відносно дешево коштують. Закінчитися літо і з продовольством стане гіршим з точки зору його цінової доступності для широких слоїв населення”, – пояснив Кущ.