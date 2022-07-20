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20.07.2022  20:43   Яна Чернобай

Жоден злочинний вчинок загарбників не залишиться без покарання,- заявив Євгеній Єнін у Харкові (видео)

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін приїхав з робочим візитом до Харкова.

 
Я повідомляє корреспондент портала РЕДПОСТ, перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час робочого візиту до Харкова зазначив:
 
"Обстрілюючи Харків, руйнуючи цивільну інфраструктуру міста, безжально вбиваючи мирне населення, російські окупанти цинічно порушують базові вимоги женевської конвенції" 
 
Євгеній Єнін разом з представниками силових структур побували на місцях вибухів.
 
"Всі злочини окупантів", - говорить він, - "документуються органами досудового розслідування, зокрема національною поліцією України спільно з   міжнародними партнерами та за  співпраці з розвідувальними органами. Таким злочином є і сьогоднішній обстріл на Салтівці. Там біля зупинки громадського транспорту від ракетного удару загинули троє людей, серед яких тринадцятирічний хлопчик . Багато й тяжко поранених. Часткового руйнування зазнали будівлі, розташовані поруч"
 
Жоден злочинний вчинок російських загарбників, переконаний Євгеній Єнін, не залишиться без покарання.
 
 

 

Тэги:  агрессия россии, евгений енин, харьков
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