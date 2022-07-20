Жоден злочинний вчинок загарбників не залишиться без покарання,- заявив Євгеній Єнін у Харкові (видео)

20.07.2022 20:43 Яна Чернобай

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін приїхав з робочим візитом до Харкова.

Я повідомляє корреспондент портала РЕДПОСТ , перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час робочого візиту до Харкова зазначив:

"Обстрілюючи Харків, руйнуючи цивільну інфраструктуру міста, безжально вбиваючи мирне населення, російські окупанти цинічно порушують базові вимоги женевської конвенції"

Євгеній Єнін разом з представниками силових структур побували на місцях вибухів.

"Всі злочини окупантів", - говорить він, - "документуються органами досудового розслідування, зокрема національною поліцією України спільно з міжнародними партнерами та за співпраці з розвідувальними органами. Таким злочином є і сьогоднішній обстріл на Салтівці. Там біля зупинки громадського транспорту від ракетного удару загинули троє людей, серед яких тринадцятирічний хлопчик . Багато й тяжко поранених. Часткового руйнування зазнали будівлі, розташовані поруч"

Жоден злочинний вчинок російських загарбників, переконаний Євгеній Єнін, не залишиться без покарання.