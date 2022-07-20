20.07.2022 18:01 Дмитрий Колоней

Харківські газовики роблять більш тридцяти виїздів за добу

Про це поінформували у АТ «Харківміськгаз».

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на АТ «Харківміськгаз», бригади аварійно-диспетчерської служби підприємства оперативно реагують на виклики та здійснили понад 5 тис. виїздів у найнебезпечніші після ворожих обстрілів місця.

Саме вони першими приїжджають на місця руйнувань, щоб швидко попередити більш трагічну аварійну ситуацію. Локалізовують та ліквідовують витоки газу, надають «екстрену допомогу» газопроводам, які постраждали внаслідок розриву снарядів або ударної хвилі.

«Газовики неодноразово потрапляли під обстріл ворожих ракет, укривалися від вибухів у найближчих будівлях, однак все одно продовжували свою роботу», - зазначили в АТ «Харківміськгаз».

У компанії зазначили, що газовики працюють цілодобово разом з усіма екстреними службами, часто спільно з фахівцями ДСНС, які розміновують територію та розчищають завали будинків.