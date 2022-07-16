16.07.2022 17:07 Дмитрий Колоней

В центре Харькова поймали закладчика (фото)

Стражи порядка Харькова задержали подозрительного мужчину.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Патрульную полицию, правоохрантели во время патрулирования на улице Конторской, обратили внимание на подозрительного мужчину. Он, увидев патрульный автомобиль, резко изменил направление движения. Такое нетипичное поведение гражданина показалось инспекторам странным, поэтому они сразу его догнали.

Общаясь с патрульными, он постоянно нервничал, но со временем стала известна причина такого волнения. Во время разговора мужчина сообщил, что имеет с собой 5 свертков, по его словам, с наркотическими веществами, которые он распространяет через так называемые "закладки". Также мужчина рассказал, что за неделю он успел распространить еще около 100 свертков с наркотиками.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.