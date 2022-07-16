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16.07.2022  14:15   Виталий Хиневич

Харьковские студенты принимают участие в Европейских университетских играх

Более 200 студентов украинских вузов примут участие в соревнованиях.

Европейские университетские игры
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что харьковские студенты принимают участие в Европейских университетских играх, которые проходят с 14 по 31 июля в городе Лодзь (Польша).
 
Всего на Играх Украину представляют 234 студента из 45 учреждений высшего образования. Лучших будут выбирать в 16 видах спорта: бадминтон, баскетбол, баскетбол 3х3, водное поло, волейбол, пляжный волейбол, гандбол, дзюдо, каратэ, кикбоксинг, настольный теннис, тхэквондо, пляжный гандбол, футбол, футзал и шашки.
 
В составе национальной сборной – 62 студента из восьми вузов Харькова, которые будут соревноваться в таких видах спорта: бадминтон, каратэ, кикбоксинг WAKO, тхэквондо (ВТФ), футзал.
 
Всего в соревнованиях примут участие 5 тысяч студентов из 40 стран мира.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что украинские студенты готовятся к проведению Европеских университетских игр.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков, европейские университетские игры
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