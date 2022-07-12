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12.07.2022  18:31   Дмитрий Колоней

Харьковчан приглашают на Международный фестиваль

Харьковские коллективы могут принять участие в конкурсе хореографического искусства «Зелен світ».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент культуры, творческие коллективы города Харькова приглашают принять участие в Международном фестивале - конкурсе хореографического искусства «Зелен світ».
 
В этом году из-за войны фестиваль проводится дистанционно и посвящается Дню Независимости Украины. Конкурс проводится в четырех номинациях: народная хореография, современная хореография, эстрадный танец и стилизация.
 
По организационным вопросам, в частности, для получения Положения фестиваля-конкурса, необходимо обратиться в оргкомитет по тел.: + 38-050-688-35-07; + 38-097-706-50-82 или по электронной почте: [email protected]
 
Отметим, творческий фестиваль-конкурс «Зелен світ» был учрежден в 1996 году. Он проводится каждый второй год с целью сохранения традиций национального танцевального искусства Украины. Основатели: Творческий союз детской народной хореографии, Муниципальный центр культуры и любительского искусства при поддержке Департамента культуры.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  международный фестиваль, зелен світ, харьков
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