12.07.2022 18:31 Дмитрий Колоней

Харьковчан приглашают на Международный фестиваль

Харьковские коллективы могут принять участие в конкурсе хореографического искусства «Зелен світ».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент культуры, творческие коллективы города Харькова приглашают принять участие в Международном фестивале - конкурсе хореографического искусства «Зелен світ».

В этом году из-за войны фестиваль проводится дистанционно и посвящается Дню Независимости Украины. Конкурс проводится в четырех номинациях: народная хореография, современная хореография, эстрадный танец и стилизация.

По организационным вопросам, в частности, для получения Положения фестиваля-конкурса, необходимо обратиться в оргкомитет по тел.: + 38-050-688-35-07; + 38-097-706-50-82 или по электронной почте: [email protected]

Отметим, творческий фестиваль-конкурс «Зелен світ» был учрежден в 1996 году. Он проводится каждый второй год с целью сохранения традиций национального танцевального искусства Украины. Основатели: Творческий союз детской народной хореографии, Муниципальный центр культуры и любительского искусства при поддержке Департамента культуры.