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05.07.2022  13:30   Виталий Хиневич

В Харьковской области продолжают оказывать медицинские услуги

На подконтрольной Украине территории Харьковской области работает около 15 тысяч медицинских работников.

Врачи
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что на сегодняшний день на подконтрольной Украине территории в Харьковской области функционирует 164 учреждения здравоохранения первичной и вторичной (специализированной) медицинской помощи. 126 объектов здравоохранения повреждены и имеют разные степени разрушения. Несмотря на регулярные воздушные тревоги и риски учреждения здравоохранения области работают в штатном режиме.
 
58 медицинских учреждений с оккупированных территорий Харьковщины перемещены на подконтрольные Украине районы области. Еще 7 заведений эвакуировали за пределы Харьковской области, в частности, в Днепропетровскую, Львовскую и Полтавскую области.
 
В настоящее время на подконтрольной Украине территории Харьковщины работает около 15 тысяч медицинских работников (семейные врачи, узкие специалисты, младший медперсонал), полностью обеспечивающие потребности населения в медицинских услугах.
 
Все медицинские учреждения и пункты «скорых» на подконтрольных территориях обеспечены необходимыми лекарствами. Это стало возможным благодаря возобновлению поставок лекарств и гуманитарной помощи от европейских партнеров.
 
Бригады экстренной медицинской помощи, рискуя своей жизнью, продолжают работать круглосуточно и выезжают на вызовы даже во время комендантского часа. В городе и области работает 178 бригад «экстренки». Бригада «скорой» не может выехать по вызову только во время активных боевых действий, когда нет возможности оказать медицинскую помощь из-за интенсивных обстрелов. 
 
Напомним, раненый харьковский медик оказал помощь пациенту.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  медицина
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