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02.07.2022  18:06   Дмитрий Колоней

Тотальный запрет на курение в Украине: какие штрафы грозят нарушителям

О том, чем грозит нарушение вступающего в силу закона, рассказали в Департаменте админуслуг и потребительского рынка Харькова.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент административных услуг и потребительского рынка Харькова в Украине с 11 июля 2022 года начинает действовать запрет на курение в общественных местах
  • электронных сигарет,
  • приборов для потребления табачных изделий без их сгорания
  • кальянов.
 
Об этом говорится в изменениях в Закон Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения».
 

Согласно изменениям в законе, запрещаются какие-либо виды курения

  • в лифтах,
  • таксофонах,
  • помещениях и на территории учреждений здравоохранения,
  • учебных учреждений,
  • спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений,
  • учреждений физической культуры и спорта,
  • заведений ресторанного хозяйства,
  • в помещениях объектов культурного назначения,
  • органов государственной власти, других государственных учреждений,
  • органов местного самоуправления,
  • предприятий,
  • учреждений и организаций всех форм собственности,
  • гостиниц и аналогичных средств размещения граждан,
  • общежитий,
  • на детских площадках,
  • в местах общего пользования жилых домов,
  • подземных переходах,
  • в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта.
 

Курение в запрещенных законом местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере:

 
  • 51-170 грн для первого раза
  • 170-340 грн - в случае повторного нарушения в течение года.
 
В общественных местах, свободных от курения, должен быть размещен соответствующий графический знак с текстом о запрете всех видов курения. Неразмещение этой информации субъектами ведения хозяйства предусматривает штраф в размере 1 тыс. грн.
 

В свою очередь, запрещено

  • размещение пепельниц,
  • курение кальяна
  • курение,
  • употребление и использование табачных изделий,
  • предметов, связанных с их употреблением,
  • травяных изделий для курения,
  • электронных сигарет,
  • устройств для потребления табачных изделий без их сгорания
 

Предусмотрены следующие штрафы:

 
  • для заведений ресторанного хозяйства – 3 тыс. грн, при повторном нарушении – 15 тыс. грн;
  • для других хозяйствующих субъектов – 1 тыс. грн, в случае повторного нарушения – 10 тыс. грн.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет курения, харьков, украина
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