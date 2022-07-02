02.07.2022 18:06 Дмитрий Колоней
Тотальный запрет на курение в Украине: какие штрафы грозят нарушителям
О том, чем грозит нарушение вступающего в силу закона, рассказали в Департаменте админуслуг и потребительского рынка Харькова.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент административных услуг и потребительского рынка Харькова в Украине с 11 июля 2022 года начинает действовать запрет на курение в общественных местах
-
электронных сигарет,
-
приборов для потребления табачных изделий без их сгорания
-
кальянов.
Об этом говорится в изменениях в Закон Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения».
Согласно изменениям в законе, запрещаются какие-либо виды курения
-
в лифтах,
-
таксофонах,
-
помещениях и на территории учреждений здравоохранения,
-
учебных учреждений,
-
спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений,
-
учреждений физической культуры и спорта,
-
заведений ресторанного хозяйства,
-
в помещениях объектов культурного назначения,
-
органов государственной власти, других государственных учреждений,
-
органов местного самоуправления,
-
предприятий,
-
учреждений и организаций всех форм собственности,
-
гостиниц и аналогичных средств размещения граждан,
-
общежитий,
-
на детских площадках,
-
в местах общего пользования жилых домов,
-
подземных переходах,
-
в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта.
Курение в запрещенных законом местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере:
-
51-170 грн для первого раза
-
170-340 грн - в случае повторного нарушения в течение года.
В общественных местах, свободных от курения, должен быть размещен соответствующий графический знак с текстом о запрете всех видов курения. Неразмещение этой информации субъектами ведения хозяйства предусматривает штраф в размере 1 тыс. грн.
В свою очередь, запрещено
-
размещение пепельниц,
-
курение кальяна
-
курение,
-
употребление и использование табачных изделий,
-
предметов, связанных с их употреблением,
-
травяных изделий для курения,
-
электронных сигарет,
-
устройств для потребления табачных изделий без их сгорания
Предусмотрены следующие штрафы:
-
для заведений ресторанного хозяйства – 3 тыс. грн, при повторном нарушении – 15 тыс. грн;
-
для других хозяйствующих субъектов – 1 тыс. грн, в случае повторного нарушения – 10 тыс. грн.
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