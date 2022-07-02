02.07.2022 18:06 Дмитрий Колоней

Тотальный запрет на курение в Украине: какие штрафы грозят нарушителям

О том, чем грозит нарушение вступающего в силу закона, рассказали в Департаменте админуслуг и потребительского рынка Харькова.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент административных услуг и потребительского рынка Харькова в Украине с 11 июля 2022 года начинает действовать запрет на курение в общественных местах

электронных сигарет,

приборов для потребления табачных изделий без их сгорания

кальянов.

Об этом говорится в изменениях в Закон Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения».

Согласно изменениям в законе, запрещаются какие-либо виды курения

в лифтах,

таксофонах,

помещениях и на территории учреждений здравоохранения,

учебных учреждений,

спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений,

учреждений физической культуры и спорта,

заведений ресторанного хозяйства,

в помещениях объектов культурного назначения,

органов государственной власти, других государственных учреждений,

органов местного самоуправления,

предприятий,

учреждений и организаций всех форм собственности,

гостиниц и аналогичных средств размещения граждан,

общежитий,

на детских площадках,

в местах общего пользования жилых домов,

подземных переходах,

в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта.

Курение в запрещенных законом местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере:

51-170 грн для первого раза

170-340 грн - в случае повторного нарушения в течение года.

В общественных местах, свободных от курения, должен быть размещен соответствующий графический знак с текстом о запрете всех видов курения. Неразмещение этой информации субъектами ведения хозяйства предусматривает штраф в размере 1 тыс. грн.

В свою очередь, запрещено

размещение пепельниц,

курение кальяна

курение,

употребление и использование табачных изделий,

предметов, связанных с их употреблением,

травяных изделий для курения,

электронных сигарет,

устройств для потребления табачных изделий без их сгорания

Предусмотрены следующие штрафы:

для заведений ресторанного хозяйства – 3 тыс. грн, при повторном нарушении – 15 тыс. грн;

для других хозяйствующих субъектов – 1 тыс. грн, в случае повторного нарушения – 10 тыс. грн.