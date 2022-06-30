    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Топором - по руке полицейского: в Харькове поймали неадеквата (фото)
30.06.2022  15:19   Дмитрий Колоней

Топором - по руке полицейского: в Харькове поймали неадеквата (фото)

В Харькове открыто уголовное дело на дебошира.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, информация о происшествии поступила к правоохранителям 29 июня 2022 года. Сотрудники управления патрульной полиции прибыли по вызову о семейном конфликте.
Пьяный мужчина 1964 года рождения выгнал женщину из дома.
В ходе беседы с супругой обидчика полицейские выяснили, что мужчина ведет аморальный образ жизни, постоянно оскорбляет членов семьи.
 
Патрульные пытались урегулировать конфликт между супругами, но нарушитель вел себя дерзко, затем схватил топор и ударил правоохранителя по руке.По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
 
Следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело об угрозе или насилие в отношении работника правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины.
Хулигану грозит лишения свободы сроком до 5 лет.
 
Тэги:  дебошир, напал на полицейского, харьков, хулиган
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.06 Криминал и происшествия Харьковский скандалист и дебошир оказался сторонником "русского мира" (фото) 24.06 Криминал и происшествия Прыгал по машине: в Харькове поймали дебошира 17.06 Криминал и происшествия В Харькове ждет суда пойманный на Салтовке вор и дебошир (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 