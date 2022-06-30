30.06.2022 15:19 Дмитрий Колоней

Топором - по руке полицейского: в Харькове поймали неадеквата (фото)

В Харькове открыто уголовное дело на дебошира.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, информация о происшествии поступила к правоохранителям 29 июня 2022 года. Сотрудники управления патрульной полиции прибыли по вызову о семейном конфликте.

Пьяный мужчина 1964 года рождения выгнал женщину из дома.

В ходе беседы с супругой обидчика полицейские выяснили, что мужчина ведет аморальный образ жизни, постоянно оскорбляет членов семьи.

Патрульные пытались урегулировать конфликт между супругами, но нарушитель вел себя дерзко, затем схватил топор и ударил правоохранителя по руке.По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело об угрозе или насилие в отношении работника правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины.

Хулигану грозит лишения свободы сроком до 5 лет.