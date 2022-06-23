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23.06.2022  14:55   Дмитрий Колоней

Закладчик не смог сбежать от харьковских патрульных (фото)

Харьковские полицейские поймали распространителя наркотиков.

Пойман пытавшийся сбежать от патрульных закладчик. Новости Харкова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, вечером 22 июня 2022 года, патрулируя вверенный город,стражи порядка обратили внимание на подозрительного ведшего себя мужчину. Он, увидев патрульных, резко изменил направление движения и кинулся бежать.
 
Пойман пытавшийся сбежать от патрульных закладчик. Новости Харкова
 
Патрульные догнали и остановили мужчину. Последний заметно нервничал, и не зря. ,У него было найдено  значительное количество наркотиков.
 
Для проведения ответных следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.
 
Пойман пытавшийся сбежать от патрульных закладчик. Новости Харкова
 
Следователи изъяли у мужчины:
  • 8 блистеров с таблетками,
  • 14 таблеток,
  • полиэтиленовый пакет с веществом синтетического происхождения,
  • шприц с веществом бурого цвета
  • два тубуса с семенами конопли.
 
Также по месту жительства гражданина следователи обнаружили и изъяли насаждение конопли.
В дальнейшем все обстоятельства произошедшего будут устанавливать следователи.
 
Тэги:  закладчик, наркотики, харьков
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