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13.06.2022  14:38   Дмитрий Колоней

Немецкий фонд будет привлекать деньги для помощи Харькову

Харьков посетила делегация неправительственной организации «Центр либеральной современности» (LIBMOD).


Немецкий фонд будет привлекать деньги для помощи Харькову
Как сообщает РЕДПОСТ, Первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак встретился с делегацией немецкой неправительственной организации «Центр либеральной современности» (LIBMOD).
 
Ее представляли немецкие политики - бывший депутат Бундестага Марилуиза Бек и публицист, экс-мэр города Бремен Ральф Фюкс, которые в 2017 году и основали в Берлине эту организацию. 
 
Как сообщил после встречи Александр Новак, LIBMOD к оказанию помощи привлекает бизнес и государственные структуры.
 
По его словам, встреча с немецкой делегацией прошла по поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова. Гостям рассказали о процессах жизнеобеспечения города во время войны, проинформировали о работе мэра и городского совета, а также о первоочередных потребностях Харькова.
 
Александр Новак и руководители организации «Центр либеральной современности» обсудили возможности потенциального сотрудничества и привлечения средств через их фонд.
 
Тэги:  агрессия россии, помощь германии, харьков, libmod
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