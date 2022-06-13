13.06.2022 14:38 Дмитрий Колоней
Немецкий фонд будет привлекать деньги для помощи Харькову
Харьков посетила делегация неправительственной организации «Центр либеральной современности» (LIBMOD).
Немецкий фонд будет привлекать деньги для помощи Харькову
Как сообщает РЕДПОСТ
, Первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак встретился с делегацией немецкой неправительственной организации «Центр либеральной современности» (LIBMOD).
Ее представляли немецкие политики - бывший депутат Бундестага Марилуиза Бек и публицист, экс-мэр города Бремен Ральф Фюкс, которые в 2017 году и основали в Берлине эту организацию.
Как сообщил после встречи Александр Новак, LIBMOD к оказанию помощи привлекает бизнес и государственные структуры.
По его словам, встреча с немецкой делегацией прошла по поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова. Гостям рассказали о процессах жизнеобеспечения города во время войны, проинформировали о работе мэра и городского совета, а также о первоочередных потребностях Харькова.
Александр Новак и руководители организации «Центр либеральной современности» обсудили возможности потенциального сотрудничества и привлечения средств через их фонд.
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