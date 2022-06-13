13.06.2022 14:38 Дмитрий Колоней

Немецкий фонд будет привлекать деньги для помощи Харькову

Харьков посетила делегация неправительственной организации «Центр либеральной современности» (LIBMOD).



Немецкий фонд будет привлекать деньги для помощи Харькову



Как сообщает РЕДПОСТ , Первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак встретился с делегацией немецкой неправительственной организации «Центр либеральной современности» (LIBMOD).

Ее представляли немецкие политики - бывший депутат Бундестага Марилуиза Бек и публицист, экс-мэр города Бремен Ральф Фюкс, которые в 2017 году и основали в Берлине эту организацию.

Как сообщил после встречи Александр Новак, LIBMOD к оказанию помощи привлекает бизнес и государственные структуры.

По его словам, встреча с немецкой делегацией прошла по поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова. Гостям рассказали о процессах жизнеобеспечения города во время войны, проинформировали о работе мэра и городского совета, а также о первоочередных потребностях Харькова.

Александр Новак и руководители организации «Центр либеральной современности» обсудили возможности потенциального сотрудничества и привлечения средств через их фонд.