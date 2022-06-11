В Харькове идет ремонт дорог (фото)

В этот день

Гороскоп на 11 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Сегодня, пойдя на поводу у неожиданных мыслей и чувств, вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 11 июня В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.