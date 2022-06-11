В Харькове идет ремонт дорог (фото)

О работе дорожников Харькова сообщает КП «Дорремстрой».
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Дорремстрой», идет восстанавление асфальтобетонного покрытия на участках, где ремонтировались инженерные сети. В частности, дорожники работали на Дмитриевской улице, 19 в Новобаварском районе.
Комментариев: 0
Сегодня, пойдя на поводу у неожиданных мыслей и чувств, вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.
влажность:
давление:
ветер: