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11.06.2022  19:56   Дмитрий Колоней

В Харькове идет ремонт дорог (фото)

О работе дорожников Харькова сообщает КП «Дорремстрой».

В Харькове идет ремонт дорог

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Дорремстрой», идет восстанавление асфальтобетонного покрытия на участках, где ремонтировались инженерные сети. В частности, дорожники работали на Дмитриевской улице, 19 в Новобаварском районе.

В Харькове идет ремонт дорог

 

Тэги:  дороги, ремонт, харьков
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