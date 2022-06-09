09.06.2022 14:05 Виталий Хиневич

В Харькове проведут фестиваль ко Дню отца

Конкурс эссе, приуроченный ко Дню отца проведут в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что харьковчан приглашают принять участие в инста-фестивале «Папа глазами ребенка: семейные истории», который приурочен ко Дню отца.

Как сообщили в Управлении по делам семьи и молодежи горсовета, для участия в инста-фестивале нужно написать эссе (историю) о папе объемом 5-7 предложений, в котором рассказать о нем, что важного он делает и за что его ценят в семье. В работе нужно указать фамилию, имя и возраст отца, а также добавить одно или несколько совместных семейных фото.

[email protected] Эссе принимают до 17 июня в комитетах по делам семьи, молодежи и спорта Департамента по делам семьи, молодежи и спорта. Также работу можно отправить на электронную почту Управления по делам семьи и молодежи:

Лучшие эссе будут размещены на странице управления и в Историях, отмечены грамотами и наборами полиграфической продукции. Страница управления в социальных сетях