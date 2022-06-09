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09.06.2022  14:05   Виталий Хиневич

В Харькове проведут фестиваль ко Дню отца

Конкурс эссе, приуроченный ко Дню отца проведут в Харькове.

День отца
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что харьковчан приглашают принять участие в инста-фестивале «Папа глазами ребенка: семейные истории», который приурочен ко Дню отца.
 
Как сообщили в Управлении по делам семьи и молодежи горсовета, для участия в инста-фестивале нужно написать эссе (историю) о папе объемом 5-7 предложений, в котором рассказать о нем, что важного он делает и за что его ценят в семье. В работе нужно указать фамилию, имя и возраст отца, а также добавить одно или несколько совместных семейных фото.
 
Эссе принимают до 17 июня в комитетах по делам семьи, молодежи и спорта Департамента по делам семьи, молодежи и спорта. Также работу можно отправить на электронную почту Управления по делам семьи и молодежи: [email protected]
 
Лучшие эссе будут размещены на странице управления и в Историях, отмечены грамотами и наборами полиграфической продукции. Страница управления в социальных сетях.
 
Напомним, харьковский школьник одержал победу на международном конкурсе.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  фестиваль, день отца, харьков
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