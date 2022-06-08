08.06.2022 14:17 Рита Парфенова

В Харькове суд передал на поддержку ВСУ залог сбежавшего сутенера

630 600 гривен залога по ходатайству прокурора направлено на нужды украинской армии.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Речь идет о залоге мужины, который, начиная с февраля 2020 года, вровал и отправлял в россию женщин для предоставления сексуальных услуг. В ходе досудебного расследования суд избрал подозреваемому мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения 630 600 грн залога, которую он внес. Подозреваемый не находится по месту жительства. По данным следствия, он, вероятно, находится на территории государства агрессора. Сейчас он объявлен в международный розыск.



По результатам рассмотрения ходатайства прокурора Харьковской областной прокуратуры Киевским районным судом г. Харькова вынесено решение об обращении залога в сумме 630 600 грн в доход государства. Денежные средства перечислены на специальный банковский счет для поддержки Вооруженных Сил Украины.