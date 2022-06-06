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06.06.2022  17:23   Виталий Хиневич

Россия разворачивает зенитно-ракетные дивизионы С-300

В оккупированном Крыму страна агрессор разворачивает дополнительные зенитно-ракетные дивизионы С-300.

Ракета
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.
 
Сообщается, что по словам спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, страна агрессор разворачивает дополнительные зенитно-ракетные дивизионы С-300 на территории временно оккупированного Крыма
.
"Российский агрессор наращивает систему ПВО во временно оккупированном Крыму. В частности, в северо-западной части полуострова в районах н.п. Оленевка и Раздольное продолжается развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300", — сказал Александр Мотузяник.
 
Кроме этого, Мотузяник отметил, что Россия продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и удерживает в акватории пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 КРМБ типа "Калибр".
 
Напомним, в Харьковской области оккупанты перебили газопровод.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  агрессия россии
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