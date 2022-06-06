06.06.2022 17:23 Виталий Хиневич
Россия разворачивает зенитно-ракетные дивизионы С-300
В оккупированном Крыму страна агрессор разворачивает дополнительные зенитно-ракетные дивизионы С-300.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ТСН.
Сообщается, что по словам спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, страна агрессор разворачивает дополнительные зенитно-ракетные дивизионы С-300 на территории временно оккупированного Крыма
.
"Российский агрессор наращивает систему ПВО во временно оккупированном Крыму. В частности, в северо-западной части полуострова в районах н.п. Оленевка и Раздольное продолжается развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300", — сказал Александр Мотузяник.
Кроме этого, Мотузяник отметил, что Россия продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и удерживает в акватории пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 КРМБ типа "Калибр".
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