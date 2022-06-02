В гаражах Харькова готовили фальсификат под видом элитного алкоголя (фото)

Четверо мужчин организовали подпольное производство в больших объемах.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, сын с отцом совместно со своим знакомым и его сыном устроили в гаражных боксах на территории Харькова и Харьковской области незаконное роизводство алкоголя. В течение длительного времени они незаконно изготавливали фальсифицированные ликероводочные изделия. В дальнейшем дельцы под видом элитного алкоголя продавали в больших объемах свои изделия из недоброкачественного сырья.
1 июня проведено 26 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято почти 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, табачные изделия без марок акцизного налога в количестве свыше 22 тысяч пачек, оборудование и сырье для изготовления спирта, баллоны и фильтры, сахарные ароматизаторы и т.д. Общая сумма изъятых ликероводочных изделий составляет более 4 млн грн.
Начато досудебное расследование по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта, транспортировки с целью сбыта фальсифицированной ликероводочной продукции (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 УК Украины).
В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления для последующего уведомления о подозрении.
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