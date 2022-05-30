30.05.2022 16:25 Виталий Хиневич

Война в Украине: в Министерстве обороны рассказали о планах оккупантов

Агрессор продолжает тактику террора против гражданского населения в Мариуполе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника на брифинге в "Медиацентре Украина – Укринформ"

Сообщается, что оккупанты принудительно вывезли в фильтрационный лагерь возле Мариуполя около 3 тысяч украинцев, среди которых более 300 дети.

«Во время содержания под арестом украинских граждан подвергают допросам, пыткам, угрожают казнью и принуждают к сотрудничеству»,- сообщил Александр Мотузяник.

Кроме этого отмечается, что оккупанты пытаются окружить силы ВСУ в Донецкой и Луганской области.

«Для этого российское командование задействовало все силы и предпринимает попытки окружить наши войска в Донецкой и Луганской области. Бои достигли наибольшей интенсивности, русские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей полосы столкновения и пробуют бить артиллерией вглубь нашей обороны. Одновременно производится штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях», - сообщил Александр Мотузяник.

Напомним, оккупанты обстреляли в Луганской области бронированный автомобиль, при помощи которого хотели эвакуировать людей.