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30.05.2022  16:25   Виталий Хиневич

Война в Украине: в Министерстве обороны рассказали о планах оккупантов

Агрессор продолжает тактику террора против гражданского населения в Мариуполе.

Оккупанты пытаются окружить силы ВСУ в Донецкой и Луганской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника на брифинге в "Медиацентре Украина – Укринформ"
 
Сообщается, что оккупанты принудительно вывезли в фильтрационный лагерь возле Мариуполя около 3 тысяч украинцев, среди которых более 300 дети.
 
«Во время содержания под арестом украинских граждан подвергают допросам, пыткам, угрожают казнью и принуждают к сотрудничеству»,- сообщил Александр Мотузяник.
 
Кроме этого отмечается, что оккупанты пытаются окружить силы ВСУ в Донецкой и Луганской области.
 
«Для этого российское командование задействовало все силы и предпринимает попытки окружить наши войска в Донецкой и Луганской области. Бои достигли наибольшей интенсивности, русские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей полосы столкновения и пробуют бить артиллерией вглубь нашей обороны. Одновременно производится штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях», - сообщил Александр Мотузяник.
 
Напомним, оккупанты обстреляли в Луганской области бронированный автомобиль, при помощи которого хотели эвакуировать людей.
 
Источник:   Медиацентр Украина – Укринформ
 Тэги:  агрессия россии
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