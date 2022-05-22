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22.05.2022  15:57   Дмитрий Колоней

Харьковским защитникам передали партию бронежилетов (фото)

Средства защиты харьковчанам передали Львовский оборонный кластер и Международный штаб помощи украинцам.

Харьковским защитникам передали партию бронежилетов
 
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации председателя ХОВА Олега Синегубова, это уже далеко не первый груз. А производят бронежилеты харьковчане – «Харьковский завод средств индивидуальной защиты», который 8 лет производил бронежилеты, эвакуированный во Львов. За сутки там производится 1,5 тыс. единиц защиты.
 
"На сегодняшний день в свободной продаже такой продукции в нашей стране почти нет, но благодаря кооперации этих организаций мы регулярно обеспечиваем наших защитников качественными бронежилетами 4 класса защиты", - сказал Олег Синегубов.
 
Кроме бойцов терробороны, бронежилеты также получили служащие Главного управления Нацполиции в Харьковской области и спасатели ГСЧС. Всего на этот раз доставили более 500 бронежилетов.
 
Тэги:  агрессия россии, бронежелеты, харьков
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