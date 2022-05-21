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21.05.2022  15:59   Дмитрий Колоней

В Харькове убирают и ремонтируют покрытие улиц (фото)

О работе харьковских дорожников сообщили в КП «Дорремстрой».

В Харькове ремонтируют покрытие улиц

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на филиал КП «Дорремстрой», сотрудники предприятия ведут работы по уборке улично-дорожной сети Холодногорского района от смета, а также проводят ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог.

В Харькове ремонтируют покрытие улиц

 

Тэги:  дороги, благоустройство, харьков, уборка, ремонт
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