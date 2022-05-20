20.05.2022 19:46 Дмитрий Колоней
Строительство жилья для тех, кто его потерял, началась в Харькове
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
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Как сообщает РЕДПОСТ
, строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны, стартовало сегодня, 20 мая, в городе Харькове.
По словам , в результате войны около 30% жилого фонда уничтожено. Многие харьковчане лишились домов, поэтому к строительству нового жилья приступили незамедлительно.
«Сейчас мы начали достраивать те дома, которые начали еще до войны. В город возвращаются строители и техника, начинается работа. И я уверен, что мы быстро наберем колоссальную динамику и отстроим очень многое», - отметил Игорь Терехов.
Также он подчеркнул, что при строительстве новых микрорайонов обязательно учтут опыт, полученный во время войны.
«Пока мы имеем такого соседа, с тем режимом, что есть сейчас, прежде всего мы обязаны думать о мерах безопасности. Поэтому во всех домах, школах и детских садах обязательно появятся бомбоубежища», - отметил городской голова.
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