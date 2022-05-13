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13.05.2022  11:37   Рита Парфенова

В Харькове обновляют «зебру» (фото)

Город заботится о безопасности и удобстве пешеходов на центральных улицах Харькова

В Харькове наносят дорожную разметку

Как передает РЕДПОСТ, на пешеходных переходах центральных магистралей Харькова наносят дорожную разметку.

Работы выполняют бригады КП «Дорремстрой».

Напомним, со следующей недели в Харькове планируют запустить городской наземный транспорт.

В Харькове наносят дорожную разметку В Харькове наносят дорожную разметку

Тэги:  дорога, харьков
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