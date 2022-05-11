11.05.2022 17:37

Новинки игр для компьютеров и других платформ

Текущий 2022 год обещает быть одним из наиболее «урожайных» на громкие игровые релизы.

В пользу данного тезиса говорит тот факт, что за несколько месяцев вышло солидное число блокбастеров, некоторые из них могут претендовать на звание «Игры года». Коллекция онлайн казино на деньги тоже пополнилась многочисленными слотами. Поэтому на досуге будет чем заняться и подзаработать.

ТОП-3 лучших игры, вышедших в 2022 году на всех платформах

Итак, игровое затишье прошлого года закончилась. Пользователям приходится искать лишние деньги и время, чтобы освоить новые геймплеи. Рассмотрим три классных игры 2022 года, которые уже сейчас доступны пользователям.

1. Elden Ring

Один из самых громких и долгожданных релизов последних лет и прямой претендент на звание лучшей игры года. Новое творение от создателей Dark Souls ждали долго, но ожидания оказались оправданы. Это большая и комплексная action-RPG от третьего лица в лучших традициях японской студии Id SoftWare.

Приключения вновь разворачиваются в сеттинге мрачного средневекового фэнтези. В игре присутствует огромный открытый мир, усеянный интересными местами и другим любопытным контентом. Исследовать локации можно верхом на лошади, которую также используют для сражений.

Для новичков игра сложная, но это не отпугнет давних фанатов студии. Доступно несколько классов героев, разнообразие снаряжения и оружия, а также возможность использования магии.

2. Dying Light 2

Еще один «долгострой» наконец-то получил свой релиз в феврале текущего года. Продолжение успешного зомби-боевика от первого лица, который запомнился эффектной системой передвижения главного героя и зрелищной боевой системой. Действия вновь разворачиваются в восточно-европейском городе, который кишит живыми мертвецами.

Люди продолжают жить на крышах домов, ведь только здесь можно обезопаситься от монстров. Игроков ожидает еще более эффектные бои, возможности крафта оружия, передвижение с помощью паркура, а также нелинейный сюжет, где каждое решение несет определенные последствия.

3. Horizon: Forbidden West

Обладателям PS4 и PS5 в первой декаде 2022 год также было чем заняться, ведь вышло продолжение приключений Элой в причудливом мире, где люди бок о бок живут со странными, а порой опасными роботизированными животными. Сюжет приключения продолжает оригинальную историю, и главной героине вновь предстоит спасти вселенную от напасти. Мир в этой версии стал больше, персонажи интереснее, диалоги веселее, а механические твари вновь вызывают восхищение одним видом.

Ожидаемые игры 2022 года для ПК

Интересное и новое в гемблинге коснулось также компьютерных игр. Год еще не закончился, но уже есть во что поиграть. Многие премьеры еще в режиме ожидания, что только повышает интерес и спрос.

1. Hogwarts Legacy

В сентябре 2020 года разработчики Avalanche Software наконец-то представили Hogwarts Legacy. Игру прозвали РПГ из мира Гарри Поттера. До сих пор точно неизвестно, каким будет ее содержание, кроме обучения разным видам магического ремесла.

От разработчиков мало новостей. Однако генеральный директор Warner Bros подтвердила, что выход «HOGWARTS LEGACY» будет крупнейшим событием 2022 года. По неофициальным данным: ходят слухи о возможном переносе релиза на 2023 год.

2. The Lord of the Rings: Gollum

Приключенческий боевик The Lord of the Rings: Gollum разработала студия Daedalic Entertainment. Его главным героем является Голлум. Игра для ПК и консолей познакомит геймеров с раздвоением личности главного героя, который будет вести внутреннюю борьбу.

Голлум не доблестный воин, поэтому надо действовать хитро. Предстоит красться в тени, прятаться за препятствиями и выискивать одиноких врагов. Ожидается игра полна вариативности. Авторы изначально говорили, что отойдут от знаменитых экранизаций и выберут другой стиль. К слову, предстоящий гейм работает на Unreal Engine 4.

3. The Outlast Trials

Канадская студия Red Barrels выпустит в этом году психологический хоррор от первого лица The Outlast Trials. Действие разворачивается во времена Холодной войны. В игре предстоит пережить причудливые, извращенные и садистские эксперименты Муркоффа с участием до четырех пользователей.

Игроки станут невольными морскими свинками в программе промывания мозгов и контроля над разумом. Авторы говорят, что только если геймеры будут держаться вместе, они смогут выжить. Игра работает на Unreal Engine. Пока что выход запланирован только на ПК.

4. Sniper Elite 5

Карл Фэйрберн возвращается на сцену игровой индустрии в Sniper Elite 5 от британской студии Rebellion. На дворе 1944 год, действие происходит во Франции. Игра привлекает геймеров реальными историческими местами, одиночной компанией и улучшенным многопользовательским режимом.

«Плюшки» Sniper Elite 5:

есть классический мультиплеер для 16 игроков;

классический мультиплеер для 16 игроков; режим выживания для четырех игроков

выживания для четырех игроков PvP для усложнения миссии игрока.

Разработчики обещают улучшить замедленные рентгеновские камеры убийства, ставшие визитной карточкой всей серии. Предполагается, что они будут более брутальными и реалистичными. Анонсировано, что задействуют пистолеты-пулеметы и другие виды оружия.

Как видим, 2022 год обещает быть «жарким». Чтобы не пропустить выход долгожданных игр, нужно следить за анонсами и не пропустить дату выхода. Это отличная возможность одним из первых оценить кропотливую работу, проделанную разработчиками и написать в отзывах свое мнение.