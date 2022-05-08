08.05.2022 21:32 Дмитрий Колоней

Теперь в Украине проще получить пособие по безработице

В Украине упрощена процедуры предоставления пособия.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на первого вицепремьера, министра экономики Украины Юлию Свириденко, Президентом Украины Владимиром Зеленским подписан закон №2220-ІХ, который предусматривается упрощение регистрации безработных и дополнительные стимулы работодателям для трудоустройства ВПЛ.

Всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и людям на территориях активных боевых действий статус безработного будет предоставляться с 1-го дня регистрации в центре занятости и будет назначаться пособие по безработице. Для подтверждения статуса лицу не обязательно посещать центр занятости лично – можно воспользоваться телефоном, сообщить информацию с помощью мессенджера, электронной почты и т.д. Люди, которые не имели возможности прекратить трудовые отношения и забрать свою трудовую книжку, также могут зарегистрироваться в качестве безработных по своему заявлению. Одновременно Госслужба занятости сообщает об этом работодателю, Пенсионному фонду и Налоговой службе, а данные о трудовом стаже получает в государственных реестрах.

Закон предусматривает дополнительные экономические стимулы для работодателей, трудоустраивающих внутриперемещенных лиц. В то же время ВПЛ, которые хотят начать собственный бизнес, получат финансовую помощь от государства.

Программа предоставления пособия по частичной безработице распространится на малые предприятия и физических лиц-предпринимателей в случае потери работниками части зарплаты из-за остановки или сокращения производства (выполнение работ, оказание услуг).

Для работодателей упрощается возможность получить или продлить действие разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства. Документы будут направляться Госслужбе занятости любым удобным способом. Исключение будут составлять граждане России и Белоруссии – здесь требуется согласование СБУ.

Ранее Правительство приняло постановление, которым упростило регистрацию в Государственной службе занятости украинцев, потерявших работу во время действия военного положения. Лица, не имеющие полного пакета документов для подачи заявки, смогут стать на учет по безработице по упрощенной процедуре – через приложение или портал Дія.