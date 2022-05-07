    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове избили парня по просьбе его девушки
07.05.2022  16:23   Дмитрий Колоней

В Харькове избили парня по просьбе его девушки

В Харькове сообщили о подозрении мужчине.

Криминал Харьков: Мужчина избил парня девушки по ее просьбе
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 5 мая 2022 года в дежурную часть отдела полиции в Харьковской области поступило сообщение о том, что в больницу Харькова доставлен травмированный мужчина.
 
Как выяснили следователи, потерпевший находился в гостях у своей подруги. Пара поругалась и девушка вызвала своего 30-летнего знакомого разобраться с обидчиком. Злоумышленник избил мужчину. В ходе расследования полицейские нашли избившего. Им оказался харьковчанин, ровесник потерпевшего, признавшийся в этом. 
Мужчина поставлен в известность о подозрении в совершении преступления.
 
Ему грозит тюремный срок от 5 до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Пострадавший в больнице. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.
 
Тэги:  избил парня девушки, скандал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 