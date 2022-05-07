07.05.2022 16:23 Дмитрий Колоней

В Харькове избили парня по просьбе его девушки

В Харькове сообщили о подозрении мужчине.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 5 мая 2022 года в дежурную часть отдела полиции в Харьковской области поступило сообщение о том, что в больницу Харькова доставлен травмированный мужчина.

Как выяснили следователи, потерпевший находился в гостях у своей подруги. Пара поругалась и девушка вызвала своего 30-летнего знакомого разобраться с обидчиком. Злоумышленник избил мужчину. В ходе расследования полицейские нашли избившего. Им оказался харьковчанин, ровесник потерпевшего, признавшийся в этом.

Мужчина поставлен в известность о подозрении в совершении преступления.

Ему грозит тюремный срок от 5 до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Пострадавший в больнице. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.