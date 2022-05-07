07.05.2022 16:23 Дмитрий Колоней
В Харькове избили парня по просьбе его девушки
В Харькове сообщили о подозрении мужчине.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, 5 мая 2022 года в дежурную часть отдела полиции в Харьковской области поступило сообщение о том, что в больницу Харькова доставлен травмированный мужчина.
Как выяснили следователи, потерпевший находился в гостях у своей подруги. Пара поругалась и девушка вызвала своего 30-летнего знакомого разобраться с обидчиком. Злоумышленник избил мужчину. В ходе расследования полицейские нашли избившего. Им оказался харьковчанин, ровесник потерпевшего, признавшийся в этом.
Мужчина поставлен в известность о подозрении в совершении преступления.
Ему грозит тюремный срок от 5 до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Пострадавший в больнице. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.
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