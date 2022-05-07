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07.05.2022  14:25   Виталий Хиневич

Вели обстрел Харьковской области: в Украине будут судить оккупантов

Оккупанты уничтожили объекты критической инфраструктуры.

Российские оккупанты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 24 февраля 2022 года два российских военных, один из которых был водителем-заряжающим, а другой наводчиком БМ-21 «Град», произвели артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области РФ.
 
Выполняя преступный приказ, военнослужащие ВС РФ разрушили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в пгт Казачья Лопань Харьковского района.
 
В отношении двух оккупантов утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
 
Кроме этого отмечается, что в настоящее время областной прокуратурой принимаются все меры по установлению всех военнослужащих ВС РФ, виновных в совершении военных преступлений для привлечения к установленной законом ответственности.
 
Напомним, российские военные продолжают уничтожать культурный фонд Украины.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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